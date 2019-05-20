رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشفهى فى كليات قطاع الدراسة

كتب لؤى على

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر اليوم الإثنين، لجان امتحانات الشفهى بكليات الجامعة فى قطاع الدراسة، حيث اطمأن على سير لجان الامتحانات للمصريين والوافديين.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور عبد الفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين، والدكتور صلاح عاشور، وكيل كلية اللغة العربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأكد أن الجامعة اتخذت خطوات جادة في تيسير إجراءات الامتحانات وتفعيل نماذج الاختيار في الأسئلة ضمانا للشفافية وتحقيقا لمبدأ المساواة وحفاظا على حقوق المتفوقين، وذلك في إطار التطوير الذي تشهده العملية الأكاديمية والتعليمية في الجامعة خلال المرحلة الحالية.

وشدد المحرصاوى على أن الجامعة حريصة على توفير كل مقومات العملية التعليمية الطلاب بما يضمن تفوقهم والارتقاء بمستواهم العلمي، وأداء دورهم تجاه الوطن والمجتمع، ونشر رسالة الأزهر التى تلتزم بالوسطية والاعتدال والبعيدة كل البعد عن التطرف والتشدد والانغلاق، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح لكل الطلاب والطالبات فى أى وقت للرد على استفساراتهم وحل مشاكلهم.

وتفقد مكتبة كلية اللغة العربية بالدراسة، التى تأسست بالجهود الذاتية واطمأن على عملية تنظيم المكتبة والفهرسة التي تمت بها.

يشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات التحريري في كليات الجامعة يوم 25 من مايو الجاري.