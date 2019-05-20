video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشفهى فى كليات قطاع الدراسة

الإثنين، 20 مايو 2019 12:33 م
رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشفهى فى كليات قطاع الدراسة رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الشفهى بكليات قطاع الدراسة
كتب لؤى على
إضافة تعليق
تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر اليوم الإثنين، لجان امتحانات الشفهى بكليات الجامعة فى قطاع الدراسة، حيث اطمأن على  سير لجان الامتحانات للمصريين والوافديين.
 
رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور عبد الفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين، والدكتور صلاح عاشور، وكيل كلية اللغة العربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
 
وأكد أن الجامعة اتخذت خطوات جادة في تيسير إجراءات الامتحانات وتفعيل نماذج الاختيار في الأسئلة ضمانا للشفافية وتحقيقا لمبدأ المساواة وحفاظا على حقوق المتفوقين، وذلك في إطار التطوير الذي تشهده العملية الأكاديمية والتعليمية في الجامعة خلال المرحلة الحالية.
 
وشدد المحرصاوى على أن الجامعة حريصة على توفير كل مقومات العملية التعليمية الطلاب بما يضمن تفوقهم والارتقاء بمستواهم العلمي، وأداء دورهم تجاه الوطن والمجتمع، ونشر رسالة الأزهر التى تلتزم بالوسطية والاعتدال والبعيدة كل البعد عن التطرف والتشدد والانغلاق، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح لكل الطلاب والطالبات فى أى وقت للرد على استفساراتهم وحل مشاكلهم.
 
وتفقد مكتبة كلية اللغة العربية بالدراسة، التى تأسست بالجهود الذاتية واطمأن على عملية تنظيم المكتبة والفهرسة التي تمت بها.
 
يشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات التحريري في كليات الجامعة يوم 25 من مايو الجاري.
 
IMG-20190520-WA0000
 

IMG-20190520-WA0001
 

IMG-20190520-WA0002
 

IMG-20190520-WA0003
 

IMG-20190520-WA0005
 

IMG-20190520-WA0006
 

IMG-20190520-WA0007
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. نواب رئيس جامعة الأزهر للوجهين القبلى والبحرى يتفقدون أعمال الامتحانات

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد الامتحانات بكليتى الزراعة والعلوم بفرع أسيوط

2 مليار و662 مليون جنيه إجمالى موازنة جامعة الأزهر للسنة المالية الجديدة

رئيس جامعة الأزهر يشارك فى ندوة بالسعودية حول "المسجد النبوى"

جامعة الأزهر تنعى وفاة طالبة إندونيسية إثر حادث سير بحى المقطم

جامعة الازهر

الازهر الشريف

امتحانات الشفوى لجامعة الازهر

كلية اللغة العربية جامعة الأزهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة