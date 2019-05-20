رئيس المكسيك يدعو إلى دعم التنمية الإقليمية لاستئصال تدفق المهاجرين

أ ش أ

صرح الرئيس المكسيكي ، أندريس مانويل لوبيز ، بأن دعم الولايات المتحدة للتنمية الاقتصادية في المكسيك وأمريكا الوسطى ، هو الخيار الأفضل لاستئصال تدفق المهاجرين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الإخبارية الأمريكية ، أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية قد وضعت اليوم،الإثنين، خارطة طريق للتنمية الإقليمية؛ الأمر الذي وصفه الرئيس المكسيكي بأنه يعد تقدما نحو اتفاقية أمريكية مع حكومات المنطقة.

وتدعو خطة التنمية، حكومات : جواتيمالا والسلفادور وهندوراس والمكسيك إلى زيادة الاهتمام بالإنفاق على الرعاية الاجتماعية والحد من الفساد لخلق بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والمكسيك تجريان مناقشات بشأن ترتيبات تضمن الحكومة الأمريكية بموجبها نحو 10 مليار دولار أمريكي كاستثمارات إنمائية للمكسيك وأمريكا الوسطى.