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رئيس "المصرى الكندى" : قريبا نستأنف البعثات المصرية لكندا

الإثنين، 20 مايو 2019 11:00 م
رئيس "المصرى الكندى" : قريبا نستأنف البعثات المصرية لكندا معتز رسلان
كتب عبد الحليم سالم
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قال المهندس معتز رسلان ، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، إن المجلس بدا زيارته لكندا عام 2002 ، ونتيجة لتلك الزيارات التى كنا نصطحب فيها وزراء ومسؤلين ،تغيرت الأوضاع وبدأ الاستثمار الكندى يدخل مصر وهو ما ترتب عليه دخولهم فى مجالات التعدين ،والبتروكيماويات ،وزيادة التبادل التجارى الذى كان لا يتعد 200 مليون دولارليصل حاليا إلى نحو 3 مليارات دولار حاليا .

وأضاف معتز رسلان لـ "اليوم السابع" : أن زيادة التبادل التجارى جاءت رغم أن كندا تركز على علاقتها التجارية بأمريكا فى المقام الأول، ولذلك نحن نسعى قريبا لإعادة الزيارات قريبا التى توقفت منذ ثورة يناير، ونسعى لتعميق العلاقات مع كندا كقوة صناعية كبيرة فى العالم، يمكننا الاستفادة منها، سواء فى جذب الاستثمار المباشر، أو فى التبادل التجارى أو فى استقدام التكنولوجيا .

 

 

 


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