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الإثنين، 20 مايو 2019 12:58 م
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رئيس الغرفة الأمريكية: فرص كبيرة فى مجال ريادة الأعمال بمصر

الإثنين، 20 مايو 2019 12:25 م
رئيس الغرفة الأمريكية: فرص كبيرة فى مجال ريادة الأعمال بمصر الدكتور شريف كامل رئيس غرفة التجارة الامريكية
كتب عبد الحليم سالم
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أكد الدكتور شريف كامل ، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ، على أهمية ريادة الأعمال فى نمو الاقتصاد فى مختلف دول العالم.

وأضاف كامل خلال مشاركته فى المؤتمر الصحفى المنعقد بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم ، بحضور توماس جولد برجر ، القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة ، ولورانس ويستهوف، السفير الهولندي بالقاهرة ،وطارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، حول قمة ريادة الأعمال القادمة فى لاهاى بهولندا ،  انه رغم وجود فرص كبيرة فى مجال ريادة الأعمال، إلا إننا فى مصر نحتاج للمزيد من ثقافة ريادة الأعمال مستقبلا للتناسب مع حجم مصر وسوقها الكبير وأهمية خلق فرص عمل فى المجتمع.

وبدورها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ، إننا بحاجة إلى مهارات ريادة الأعمال وتدريب كبير حتى يمكننا الدخول لهذا المجال.

وأشارت إلى العديد من المبادرات المصرية لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مبادرة البنك المركزى.

وتشارك فى قمة لاهاى من 3 إلى 5 يونيو المقبل 7 شركات مصرية من بين 1200 شركة عالمية.


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