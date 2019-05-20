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الإثنين، 20 مايو 2019 06:35 م
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رئيسة وزراء اسكتلندا تلمح بمواصلة الضغط من أجل استفتاء ثان على الاستقلال

الإثنين، 20 مايو 2019 06:20 م
رئيسة وزراء اسكتلندا تلمح بمواصلة الضغط من أجل استفتاء ثان على الاستقلال رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجيون
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجيون ألمحت إلى أنها ستواصل الضغط من أجل إجراء استفتاء ثانٍ حول الاستقلال حتى لو بقيت المملكة المتحدة فى الاتحاد الأوروبى.
 
وأوضحت رئيسة الوزراء، التى استخدمت قضية "بريكست" لتبرير خطط إجراء استفتاء بحلول عام 2021 ، أنها لا تزال ترغب فى التصويت على الاستقلال الاسكتلندى حتى وإن كانت المملكة المتحدة ستبقى فى الاتحاد الأوروبى.
 
في مقابلة مع برنامج أندرو مار ، قالت ستورجيون ، إن احتمالية أن يصبح بوريس جونسون رئيسًا للوزراء و "كل تجربة السنوات الثلاث الأخيرة" تعني أن على اسكتلندا إجراء استطلاع آخر للاستقلال.
 
 

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اسكتلندا

استقلال اسكتلندا

نيكولا ستورجيون

بريكست

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