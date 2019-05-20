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دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان.. تعرف على فضله وثوابه

الإثنين، 20 مايو 2019 10:47 ص
دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان.. تعرف على فضله وثوابه دعاء - أرشيفية
كتب - لؤى على
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ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، التى ثبتت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، إذ أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان، لما يحمله من أجر عظيم. 
 
وإليكم دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان.. عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ، وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ". 
 
ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ قَضَى اللَّهُ لَهُ ثَمَانِينَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، وَعِشْرِينَ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ، وَرَفَعَ لَهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ أَلْفَ مَدِينَةٍ فِي جِوَارِ النَّبِيِّينَ مِنْ نُورٍ يَتَلَأْلَأُ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ أَلْفِ غُرْفَةٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ أَلْفُ أَلْفِ حُجْرَةٍ، فِي كُلِّ حُجْرَةٍ مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ‏ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ". 
 
 

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