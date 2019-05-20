درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 20/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ، اليوم الاثنين ، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 19 34

شبين الكوم 18 33

طنطا 18 32

دمنهور 17 32

الإسكندرية 17 31

بلطيم 19 25

مطروح 20 30

السلوم 21 39

سيوة 21 40

بورسعيد 19 24

دمياط 19 24

الزقازيق 18 34

الاسماعيلية 16 34

السويس 18 33

العريش 17 26

رفح 17 26

رأس سدر 20 36

نخل 14 32

نويبع 24 31

طابا 16 30

كاترين 14 32

الطور 22 30

شرم الشيخ 25 35

الغردقة 26 36

مرسى علم 27 35

الفيوم 20 36

بنى سويف 20 36

المنيا 21 37

أسيوط 20 36

سوهاج 21 37

قنا 22 38

الأقصر 23 39

أسوان 24 39

أبوسمبل 26 39

الوادى الجديد 25 39

شلاتين 23 33

ابو رماد 24 32

حلايب 25 30

راس حدربة 25 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 40

المدينة 24 38

الرياض 24 38

المنامة 29 35

أبوظبى 30 38

الدوحة 28 35

الكويت 25 37

دمشق 13 32

بيروت 18 26

عمان 16 31

القدس 16 28

غزة 18 26

بغداد 24 39

مسقط 30 35

صنعاء 11 24

الخرطوم 28 43

طرابلس 19 25

تونس 12 22

الجزائر 13 21

الرباط 14 22

نواكشوط 20 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 25

اسطنبول 18 28

اسلام اباد 22 35

نيودلهى 26 41

جاكرتا 25 33

بكين 13 25

كوالالمبور 24 32

طوكيو 17 23

أثينا 16 26

روما 12 18

باريس 09 20

مدريد 11 23

برلين 14 25

لندن 10 18

مونتريال 08 20

موسكو 10 22

نيويورك 12 28

واشنطن 14 31