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الإثنين، 20 مايو 2019 02:09 م
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دراسة: العشرات من أنواع النحل على شفا الانقراض فى المملكة المتحدة

الإثنين، 20 مايو 2019 12:59 م
دراسة: العشرات من أنواع النحل على شفا الانقراض فى المملكة المتحدة نحل
كتبت رباب فتحى
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كشفت دراسة للصندوق العالمى للطبيعة، أن العديد من أنواع النحل على شفا الانقراض فى أجزاء من المملكة المتحدة، بينما اختفت بعض الأنواع بالكامل، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية. 
 
وخلص تحليل 228 نوعا من النحل، إلى أن تغير المناخ وفقدان الموطن والتلوث والأمراض تهدد الملقحات.
 
واكتشف التقرير الذى أجرى بمناسبة يوم النحل العالمى أن 17 نوعًا من النحل انقرض على المستوى الإقليمى - بما فى ذلك النحلة الصفراء العظيمة ونحلة بوتر فلاور وكليف ماسون بي - مع وجود 25 فصيلة مهددة و 31 نوعًا آخر يشعر البيئيون بأنه يجب الحفاظ عليهم حتى لا تنقرض.
 
وأوضحت "الإندبندنت" أن قيمة خدمات التلقيح للنحل تكبد الاقتصاد البريطانى 690 مليون جنيه إسترلينى سنويًا.
 

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النحل

اليوم العالمى للنحل

اختفاء النحل

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