video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 12:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حملات مسائية لرفع اشغالات المقاهى والخيم الرمضانية بالمعادى

الإثنين، 20 مايو 2019 12:00 ص
حملات مسائية لرفع اشغالات المقاهى والخيم الرمضانية بالمعادى حملة إشغالات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي المعادي، أن هناك حملات يومية ثابتة بالشوارع للوقوف على المشاكل التى تواجه المواطنين وحلها، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة.
 
وأضاف عبد الظاهر، أن هناك حملات مكثفة فى كافة أنحاء المعادى لإزالة الاشغالات قبل وبعد الإفطار خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى تكثيف نشاط الحملات، خاصة فى الفترات المسائية لإزالة اشغالات المحلات والمقاهى والفروشات الرمضانية وعدم السماح بالتعدى على حرم الطريق العام.
 
وأكد عبد الظاهر، أن هناك تواصل دائم على مدار اليوم لمتابعة نسب الأعمال والمجهودات التي تبذل لصالح المواطنين، مؤكدا التواجد الميداني للجميع على مدار اليوم، ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههم والتعامل بحزم مع أى مخالفات.
 
لافتا إلى أنه تم التوجيه بتواجد الإدارات الميدانية "الإشغالات والانارة والمتابعة"، وغيرها على مدار فترتين عمل خلال شهر رمضان المبارك، الفترة الأولى قبل الإفطار والفترة الثانية من الساعة التاسعة مساء وحتى الواحدة صباحا، إضافة إلى تلقى غرفة عمليات الحى شكاوى المواطنين طوال اليوم للرد عليها والعمل على حلها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. إزالة إشغالات الطالبية ونقل الباعة الجائلين لسوق جديدة على 10 آلاف متر

حملة ليلية لازالة اشغالات الطريق وسط الإسكندرية

كيف ستمنع محافظة الجيزة إشغالات المقاهى فى رمضان.. تعرف على الإجراءات

شكوى من إشغالات الطريق بمنطقة المطبعة فى دار السلام

المعادي

الاشغالات

حي المعادي

حملات الإشغالات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

فيديو.. عمر السعيد يسدد أرضية زاحفة بجوار مرمى نهضة بركان

فيديو.. عمر السعيد يسدد أرضية زاحفة بجوار مرمى نهضة بركان

30 دقيقة.. التعادل "قائم" بين الزمالك ونهضة بركان وسط تألق عمر صلاح

30 دقيقة.. التعادل "قائم" بين الزمالك ونهضة بركان وسط تألق عمر صلاح

شاهد.. دايو لاعب نهضة بركان يهدد مرمى الزمالك برأسية خطيرة

شاهد.. دايو لاعب نهضة بركان يهدد مرمى الزمالك برأسية خطيرة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة