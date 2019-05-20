حملات مسائية لرفع اشغالات المقاهى والخيم الرمضانية بالمعادى

أكد المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي المعادي، أن هناك حملات يومية ثابتة بالشوارع للوقوف على المشاكل التى تواجه المواطنين وحلها، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة.

وأضاف عبد الظاهر، أن هناك حملات مكثفة فى كافة أنحاء المعادى لإزالة الاشغالات قبل وبعد الإفطار خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى تكثيف نشاط الحملات، خاصة فى الفترات المسائية لإزالة اشغالات المحلات والمقاهى والفروشات الرمضانية وعدم السماح بالتعدى على حرم الطريق العام.

وأكد عبد الظاهر، أن هناك تواصل دائم على مدار اليوم لمتابعة نسب الأعمال والمجهودات التي تبذل لصالح المواطنين، مؤكدا التواجد الميداني للجميع على مدار اليوم، ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههم والتعامل بحزم مع أى مخالفات.

لافتا إلى أنه تم التوجيه بتواجد الإدارات الميدانية "الإشغالات والانارة والمتابعة"، وغيرها على مدار فترتين عمل خلال شهر رمضان المبارك، الفترة الأولى قبل الإفطار والفترة الثانية من الساعة التاسعة مساء وحتى الواحدة صباحا، إضافة إلى تلقى غرفة عمليات الحى شكاوى المواطنين طوال اليوم للرد عليها والعمل على حلها.