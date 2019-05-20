"حقوق عين شمس": حالات الغش لم تتجاوز 25 حالة وكاميرات المراقبة ردعت الغشاشين

كتب محمود راغب

أكد الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، انتظام امتحانات نهاية العام فى أسبوعها الثانى على التوالى بعد أن انطلقت أول الأسبوع الماضى.

وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "يؤدى امتحانات نهاية العام بكلية الحقوق ما يقرب من 30 ألف طالب وطالبة موزعين على مختلف الفرق الدراسية، وستنتهى الامتحانات 18 يونيو المقبل" .

وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن عدد حالات الغش التى تم رصدها لا تتجاوز الـ 25 حالة وهو أمر إيجابى مقارنة بالأعوام الماضية والتى كانت تتجاوز فيها حالات الغش 150 حالة، لافتا إلى أن كاميرات المراقبة والاستعانة بها فى مراقبة اللجان شكلت رادع للطلاب .

وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أنه يتم تحذير الطلاب من أية محاولات للغش ومنع دخول التليفون المحمول للجان، لافتا إلى أن مجالس التأديب تنتظر الغشاشين.