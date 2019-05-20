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حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لتجارة المخدرات فى الوراق

الإثنين، 20 مايو 2019 01:17 م
حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لتجارة المخدرات فى الوراق مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس 3 من عناصر تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لإتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، فى الوراق.
 
كما أمرت النيابة بالتحفظ على كيلو وربع من مخدر الهيروين، ومبلغ 81 ألف جنيه، تم ضبطها بحوزة المتهمين.
 
توصلت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، إلى اتجار 3 عاطلين بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين لهم، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم كيلو وربع من مخدر الهيروين، ومبلغ 81 ألف جنيه، وميزان حساس، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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تجارة المخدرات

هيروين

ميزان حساس

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