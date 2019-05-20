حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لتجارة المخدرات فى الوراق

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس 3 من عناصر تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لإتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، فى الوراق.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كيلو وربع من مخدر الهيروين، ومبلغ 81 ألف جنيه، تم ضبطها بحوزة المتهمين.

توصلت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، إلى اتجار 3 عاطلين بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين لهم، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم كيلو وربع من مخدر الهيروين، ومبلغ 81 ألف جنيه، وميزان حساس، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.