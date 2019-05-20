video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس مسن وابنته لاتهامهما بقتل رضيع نتيجة علاقة غير شرعية بينهما بالبساتين

الإثنين، 20 مايو 2019 02:32 م
حبس مسن وابنته لاتهامهما بقتل رضيع نتيجة علاقة غير شرعية بينهما بالبساتين محكمة-أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق
قررت النيابة العامة حبس مسن وابنته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل طفل رضيع ولد نتيجة علاقة غير شرعية "زنا محارم" بين الأب وابنته.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن رجال المباحث بالقاهرة، نجحوا فى كشف غموض واقعة العثور على جثة طفل رضيع ملقاة بأحد شوارع منطقة البساتين، وتبين أن الطفل نتيجة علاقة غير شرعية "زنا محارم"بين اب وابنته، وتم القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات كشفت وجود علاقة غير شرعية بمسن وابنته، وحملت سفاحا منه، وبعد ولادتها الطفل، تركته لوالدها وفرت هاربة، وعقب ذلك قرر الأب التخلص من طفله، وقتله وألقى جثته بأحد الشوارع بمنطقة البساتين. 
 
كان قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل رضيع مقتولا وملقى بالشارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر 5 أشهر وملقى بالشارع، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى بمعرفة النيابة العامة.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لتجارة المخدرات فى الوراق

حبس عاطل قتل ابن خاله بسبب خلافات مالية 15 يوما على ذمة التحقيقات

تجديد حبس مسجل خطر متهم بقتل خفير بموقع إنشاءات لسرقة مواد البناء بالدقى

موضة المذابح الأسرية.. شاب يقتل زوجته وطفلته بالإسكندرية.. المتهم: خنقت مراتى وبنتى لشكى فى سلوكها.. قلبى لم يطاوعنى على قتل الرضيعة فخنقتها بيد أمها.. وخبيرة علاقات أسرية: التفكك الأسرى وراء الجرائم

حبس عامل قتل رضيعه بسبب بكائه المتكرر فى أكتوبر

جرائم القتل

قتل الاطفال

البساتين

نيابة البساتين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة