video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 10:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه للفائزة بجائزة "اسم من مصر" من محافظة الغربية

الإثنين، 20 مايو 2019 09:21 م
جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه للفائزة بجائزة "اسم من مصر" من محافظة الغربية الحاجة عايدة الفائزة بجائزة "اسم من مصر"
كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

استهل الإعلامى الكبير جورج قرداحى تقديم برنامجه "اسم من مصر"، المذاع عبر قنوات "on e"، و"cbc"، و"الحياة"، بتسليم جائزة بقيمة 100 ألف جنيه للفائز الحاجة عايدة إسماعيل حسن كفر المنشى بمحافظة الغربية.

البرنامج يعد من برامج المسابقات شكلا، حيث يبدأ "جورج" فى سرد قصة حياة وأعمال وإنجازات شخصية دون ذكر اسمها، وفى نهاية الحلقة يعرض 3 أسماء يختار منهم المشاهد اسم صاحب القصة التى وردت فى الحلقة، ويوميًا سيكون هناك فائز بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه، حيث يذهب "جورج" إلى الفائزين فى بيوتهم ويسلمهم الجائزة بنفسه، أما فى المضمون فهذا البرنامج لفتة تكريمية رمضانية لشخصيات مصرية رفعت اسم مصر فى الأعالى، من خلال ما حققته فى حياتها من تميز وإبداع وعبقرية، يختار كل يوم اسم أضاء فضاءات مصر والعالم بعلمه أو بفنه أو بأدبه أو بثقافته أو بشعره أو بمروءة أو بتفوقه، فمصر غنية ليس فقط بنيلها وأرضها وحضارتها، بل هى الأغنى بأبنائها الذين حفروا اسمها بحروف من ذهب فى التاريخ الإنسانى.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

اليوم.. الإعلامى جورج قرداحى يعلن عن فائز جديد فى "اسم من مصر"

جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه للحاج حسين من الخانكة الفائز بجائزة "اسم من مصر".. ويؤكد: بطل حلقة الليلة لحن العشرات من الأغانى الوطنية منها "عدى النهار".. ولحن لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ و سميرة سعيد

شاهد: جورج قرداحى: بطل حلقة الليلة لحن العشرات من الأغانى الوطنية منها "عدى النهار"

شاهد.. جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه للفائز بجائزة "اسم من مصر"

اليوم.. الإعلامى جورج قرداحى يعلن عن فائز جديد فى "اسم من مصر"

فيديو.. جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه لسيدة من الإسكندرية فازت بجائزة "اسم من مصر".. ويؤكد: بطل حلقة الليلة فنان متمكن فى جميع الأدوار.. وأفضل من جسد شخصيات الرموز المصرية.. كرمته الدولة عن فيلم "أيام السادات"

جورج قرداحى: بطل حلقة الليلة أفضل من جسد شخصيات الرموز المصرية

جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه لسيدة من الإسكندرية فازت بجائزة "اسم من مصر"

الليلة.. جورج قرداحى يطرح شخصية جديدة بـ"اسم من مصر" ويعلن عن فائز جديد

جورج قرداحى

قناة الحياة

محافظة الغربية

اسم من مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة