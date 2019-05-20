video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 11:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

جهاز مكافحة الإرهاب العراقى: مقتل 6 إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة فى الأنبار

الإثنين، 20 مايو 2019 09:47 م
جهاز مكافحة الإرهاب العراقى: مقتل 6 إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة فى الأنبار الجيش العراقى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، الإثنين، قتل ستة انتحاريين في صحراء الأنبار.

 

وقالت الخلية فى بيان صحفى، إن جهاز مكافحة الارهاب العراقى نفذ عملية خاصة بالتنسيق مع طيران التحالف الدولى فى صحراء الأنبار، مضيفة "العملية أدت إلى مقتل 6 إرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة".

 

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تقوم بين فترة وآخرى بتنفيذ عمليات تستهدف عناصر وقياديين في تنظيم داعش الإرهابى فى صحراء الأنبار الغربية حيث تتمكن من قتل واعتقال عدد كبير منهم.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

العراق: مقتل وإصابة 4 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة نينوى

رئيس وزراء العراق: سقوط صاروخ بالمنطقة الخضراء لن يؤثر على فتحها أمام المواطنين

صور.. العراق تغلق محال الخمور برمضان وتتخذ إجراءات قانونية بحق المجاهرين بالإفطار

مسئول أمريكى يكشف سبب الإغلاق المفاجئ للسفارة فى العراق ..اعرف التفاصيل

جهاز مكافحة الإرهاب العراقى

خليه الاعلام الامنى العراقيه

اخبار العراقيه

مقتل ارهابيين فى الانبار

اخبار العراق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

خطأ الدقائق الـ3 فى نهاية Game of Thrones.. كيف فهم jon snow وtyrion lannister وArya Stark خطاب Daenerys Targaryen لجنود Dothraki؟.. كاتبا السيناريو أبرزا ذكاء التنين ونسيا جهل الشخصيات باللغة.. صور

خطأ الدقائق الـ3 فى نهاية Game of Thrones.. كيف فهم jon snow وtyrion lannister وArya Stark خطاب Daenerys Targaryen لجنود Dothraki؟.. كاتبا السيناريو أبرزا ذكاء التنين ونسيا جهل الشخصيات باللغة.. صور

النصف الآخر 15.. كيت مدلتون زميلة الدراسة التى تزوجت ملك بريطانيا القادم.. الحب من أول نظرة لم يكن حاضرا بعلاقة كاثرين وويليام.. انفصلا 7 أشهر بسبب انتظار الارتباط الرسمى.. والصحافة تظل تطاردها بشائعات الخيانة

النصف الآخر 15.. كيت مدلتون زميلة الدراسة التى تزوجت ملك بريطانيا القادم.. الحب من أول نظرة لم يكن حاضرا بعلاقة كاثرين وويليام.. انفصلا 7 أشهر بسبب انتظار الارتباط الرسمى.. والصحافة تظل تطاردها بشائعات الخيانة

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالإسكندرية

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالإسكندرية

مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على التعاقد مع جريزمان

مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على التعاقد مع جريزمان

الرجوع الى أعلى الصفحة