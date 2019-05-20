جهاز مكافحة الإرهاب العراقى: مقتل 6 إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة فى الأنبار

كتب : أحمد جمعة

أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، الإثنين، قتل ستة انتحاريين في صحراء الأنبار.

وقالت الخلية فى بيان صحفى، إن جهاز مكافحة الارهاب العراقى نفذ عملية خاصة بالتنسيق مع طيران التحالف الدولى فى صحراء الأنبار، مضيفة "العملية أدت إلى مقتل 6 إرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تقوم بين فترة وآخرى بتنفيذ عمليات تستهدف عناصر وقياديين في تنظيم داعش الإرهابى فى صحراء الأنبار الغربية حيث تتمكن من قتل واعتقال عدد كبير منهم.