جامعة المنصورة فى المركز الثانى على مستوى جامعات مصر بمعدل الاستشهادات

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

صرح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة عن تزايد معدل النشر الدولى للأبحاث العلمية وتقدم الجامعة محليا وعالميا خلال العشر سنوات السابقة، وذلك طبقا للتقرير المعلن من بنك المعرفة المصرى لتصنيف جامعة المنصورة، حيث تقدمت الجامعة فى نشر أبحاثها العلمية بنسبة 10% كل عام على مدى العشر أعوام السابقة.

وطبقا لتصنيف ليدن العالمى فإن جامعة المنصورة تحتل المركز الثانى على الجامعات المصرية فى معدل الاستشهادات ضمن الـ1% فى أعلى المجلات العالمية المرموقة.

يذكر أن لجامعة المنصورة تأثير استشهادات مرتفع فى العديد من التخصصات الطبية، كما تتميز الجامعة بالتعاون العلمى مع الجامعات العالمية مثل جامعة هارفارد.