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توفير أدوية علاج البلهارسيا والطفيليات المعوية والفاشيولا بالوحدات الصحية مجانا

الإثنين، 20 مايو 2019 04:30 ص
توفير أدوية علاج البلهارسيا والطفيليات المعوية والفاشيولا بالوحدات الصحية مجانا ادويه ارشيفية
كتب وليد عبد السلام
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يوفر قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، العلاج الخاص بالبلهارسيا والطفيليات المعوية بجميع الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان مجاناً.

وقال قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن علاج الفاشيولا (الدودة الكبدية) متوفر بجميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات وبديوان عام وزارة الصحة والسكان (إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة) بالمجان أيضا.

وتابع قطاع الطب الوقائى: يتم عمل ندوات تثقيف صحى بالمحافظات للتوعية من الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية.

وشدد قطاع الطب الوقائى، على عدم التبرز والتبول فى الترع والمصارف والطرقات، بالإضافة إلى عدم الاستحمام فى الترع والمصارف مع عدم الشرب من مياه الترع والحرص على غسيل الخضروات الورقية الطازجة.


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الديدان المعوية

والفشيولا

البلهارسيا

الطفيليات المعوية

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