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توريد 105 آلاف و 180 طن قمح للصوامع و الشوّن فى قنا

الإثنين، 20 مايو 2019 02:26 م
توريد 105 آلاف و 180 طن قمح للصوامع و الشوّن فى قنا توريد قمح للصوامع والشون
قنا - وائل محمد
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قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ، أنه تتم المتابعه الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أى معوقات مشيراً إلى أنه حتى الان تم توريد 105 الآف و 180 طن قمح ،لافتا إلى أن المحافظة تستهدف استلام 190 ألف طن قمح خلال موسم التوريد الجارى الذى بدأ فى 15 إبريل الماضى ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وذكر الهجان فى بيان له اليوم إنه تم تشكيل لجنه تضم ممثل من ( التموين ، الزراعة ، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات)  لإستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوه ومن ثم سعر الاردب حيث بلغ سعر الأردب 685 جنيه لدرجة النقاوه 23.5 قيراط و 670 جنيه لدرجة النقاوه 23 قيراط و 655 لدرجة النقاوه 22.5 قيراط طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بداية موسم توريد القمح الجارى مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط .
 
وأكد محافظ قنا على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم فى اسرع وقت ممكن وذلك فى إطار الحرص على توفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح .
 
من جانبه ذكر احمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا أن كميات القمح الموردة  لشوّن وصوامع المحافظة والتى بلغت 105 الآف و 180 طن موزعة كما يلى 54 ألف و 431 طن تم توريدها إلى الشوّن والصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر العليا و 50 ألف و 632 طن تم توريدها إلى الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة  للصوامع والتخزين و 117 طن تم توريدها إلى الشوّن التابعة للبنك الزراعي .
 

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قنا

شركه مطاحن مصر العليا

توريد القمح

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