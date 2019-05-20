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الإثنين، 20 مايو 2019 03:11 م
خالد صلاح
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تنفيذ أعمال صيانة للمحولات وأعمدة الإنارة بقرى أبو قرقاص بالمنيا

الإثنين، 20 مايو 2019 02:44 م
تنفيذ أعمال صيانة للمحولات وأعمدة الإنارة بقرى أبو قرقاص بالمنيا اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات
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تفقد العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا اليوم مستوى الخدمات العامة بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة بـ3قري وهي (بنى خيار - الفقاعى - بنى موسى) للتأكد من حسن سير العمل ومتابعة حالة النظافة العامة والخدمة المقدمة للمواطن، وذلك ضمن تنفيذ تكليفات اللواء قاسم حسين بالمتابعة الميدانية لجميع الخدمات والمشروعات وبالتعامل مع المواطنين بكل شفافية ومصداقية  .

 

وأكد رئيس المركز تكثيف الرقابة والمتابعة لكافة القطاعات الخدمية داخل القري وتكثيف حملات النظافة وإزالة ورفع كل حالات الإشغالات على جانبي الطريق العام وبجانب المدارس ،كما أحال مسئول أملاك الدولة بالوحدة القروية لبنى موسى للتحقيق وذلك بسبب الإهمال وعدم التبليغ عن مخالفات وتعديات على أراضى أملاك الدولة.

 

ونفذت الوحدة المحلية أعمال صيانة محول كهرباء وأعمدة إنارة وكشافات بطريق الشيخ مبارك وقرية بنى موسى، وكذلك أعمدة الشوارع والكشافات بمدخل المدينة .

 

وفى سياق آخر، أزالت الوحدة المحلية حالة تعد فى المهد بقرية منسافيس التابعة للوحدة القروية ابيوها  بمساحة 16 مترا.


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