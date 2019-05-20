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تموين المنوفية: توريد 110 ألف 570 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة

الإثنين، 20 مايو 2019 11:47 ص
تموين المنوفية: توريد 110 ألف 570 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة توريد القمح - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بأن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح موسم 2019 من بداية موسم التوريد حتى اليوم 110 ألف 570 طن قمح، مؤكداً على أن عملية توريد القمح مستمرة حتى الإنتهاء من موسم الحصاد.
 
وأكد الجمال، على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة، بذلك على مستوى المحافظة .
 
وشدد الجمال، على ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، والحفاظ عليه يعتبر أمن قومى.
 
 
 

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