تفاصيل مشروع مجمع مشتقات البروبيلين بسيدى كرير باستثمارات 1.2 مليار دولار

كتبت - مروة الغول

تفقد مسئولو وزارة البترول والثروة المعدنية موقف تنفيذ المشروعات والتوسعات الجديدة بشركتى سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك" والشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" مؤكدين أن التوسعات التى تشهدها صناعتى البتروكيماويات والتكرير المصرية ستزيد من مساهمة تلك الصناعات الحيوية فى الاقتصاد الوطنى وتخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وتزيد من تأمين احتياجات السوق المحلى والقطاعات المختلفة من المنتجات البترولية والمواد الخام الأولية.

ولفت المسئولون إلى الاهتمام بدراسة العوامل التى تحقق مزايا تنافسية لصناعة البتروكيماويات وتدعم مكانة المنتج المصرى محلياً وعالمياً فى ظل المنافسات القوية فى هذا السوق المميز بعوائده الاقتصادية، وكذلك التميز فى تقديم خدمات ما بعد البيع من خلال التواصل المستمر مع العملاء المحليين والخارجيين وفتح أسواق جديدة.

ووجه مسئولو وزارة البترول والثروة المعدنية، بالالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات التوسعات الجديدة وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والصحة المهنية، لافتين إلى أن الإسراع بمعدلات التنفيذ ووضع المشروعات على الإنتاج يزيد من قيمتها الاقتصادية ويحقق أهدافها الخدمية.

واستمع مسئولو وزارة البترول والثروة المعدنية، لشرح من الكيميائى مسعد القصبى رئيس شركة سيدى كرير للبتروكيماويات حول ما قامت به فى توفير احتياجات السوق المحلى من منتجات الإيثيلين والبولي إيثيلين وتصدير الفائض للخارج لتوفير العملات الأجنبية لسد احتياجات السوق ودعماً للاقتصاد القومى، كما أشار إلى تقدم الأعمال فى مشروع التوسعات الجديدة "مجمع مشتقات البروبيلين" والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى ٢ر١ مليار دولار لإنتاج 500 ألف طن بروبيلين و450 ألف طن بولى بروبيلين، ويأتى استثماراً للزيادة الحالية فى إنتاج الغاز الطبيعى والتكامل المثمر بين شركات وكيانات قطاع البترول .

وخلال الجولة التفقدية لموقف العمل بمشروعات التوسعات الجديدة بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" استمع مسئولو وزارة البترول لعرض من المهندس جمال القرعيش رئيس الشركة حول الموقف التنفيذي لمشروع توسعات ميدور والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 2.3 مليار دولار ويهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل بنسبة 60% ، مشيراً إلى أن بتروجت تعمل حالياً في تجهيز أرض الموقع الذى يتم العمل على الانتهاء من وضع تصميماته الهندسية مع شركتى إنبى وتكنيب الإيطالية وتنفيذ خطة التغلب على تحديات التوسعات الجديدة وأهمها الربط بين الوحدات القائمة بالمعمل والوحدات الجديدة ،كما أشار إلى أنه سيتم توقيع عقد توفير الكهرباء اللازمة للمعمل مع شركة ميداليك خلال الأسبوع الحالى.

وعلى هامش الجولة عقد مسئولو وزارة البترول، اجتماعاً للجنة العليا للتكرير ناقش خلاله عدداً من مشروعات زيادة الطاقة التكريرية بدأه باستعراض موقف تقدم الأعمال فى مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط الذى تنفذه شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) لزيادة تأمين احتياجات صعيد مص، حيث أوضح المهندس محمد بدر رئيس الشركة أن المشروع يقوم على الاستفادة من تحويل 5ر2 مليون طن مازوت ينتجها معمل تكرير أسيوط إلى منتجات عالية القيمة " سولار – نافتا – بوتاجاز " وغيرها من المنتجات باستثمارات حوالى 1.9 مليار دولار.

كما استمع مسئولو وزارة البترول إلى موقف تقدم الأعمال بمشروعى مجمع إنتاج البنزين لشركة أسيوط لتكرير البترول ومجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت وإنتاج البنزين بالسويس التابع لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكريــر والبتروكيماويـات.