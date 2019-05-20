video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تفاصيل رئاسة مصر لاجتماع مجلس وزراء الصحة العرب بجنيف

الإثنين، 20 مايو 2019 11:56 ص
تفاصيل رئاسة مصر لاجتماع مجلس وزراء الصحة العرب بجنيف جامعة الدول العربية
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
ترأست مصر مساء أمس، اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة السويسرية جنيف.
 
جاء ذلك بحضور 5 وزراء من الدول العربية هم وزراء صحة المملكة الأردنية الهاشمية، وتونس، والسعودية، والمملكة المغربية، واليمن، بالإضافة إلى ممثل عن وزير الصحة بدولة الإمارات ووزير صحة دولة فلسطين بصفتهما مراقبين، كما حضر السفير علاء يوسف، رئيس البعثة الدائمة بجنيف، ممثلا عن جمهورية مصر العربية، وعدد من شباب الأطباء المصريين.
 
وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات الهامة على رأسها لائحة المجلس العربى للاختصاصات الصحية "البورد العربى" حيث تم مناقشة انتخاب أمين عام للهيئة العليا للبورد العربى.
 
وتطرق الاجتماع مناقشة الأحوال الصحية للسكان فى فلسطين، باعتبارهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بسبب نقص وعدم توافر التطعيمات، لافتاً إلى أن وزيرة الصحة أكدت أن الدولة المصرية ستسعى جاهدةً لتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة للشعب الفلسطينى، مشيرةً إلى أنها ستتواصل مع جميع المنظمات الدولية، بشأن دعم الشعب الفلسطيني بالتطعيمات والأمصال اللازمة من أجل تحصينهم ضد الأمراض.
 
وخلال الجلسة، تمت مناقشة الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة فى إطار النزوح فى المنطقة العربية، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصحة الوافدين والنازحين " المقيمين من غير المصرين"على أرض مصر، من خلال إدراجهم ضمن المبادرة الرئاسية  "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، وتقديم العلاج لهم بالمجان أسوة بالمصريين، ودعت مصر كل الدول إلى أن يحذو حذو مصر بالاهتمام  بالخدمات الصحية للنازحين في دولهم، من خلال وضع إستراتيجية تضمن الاستدامة المالية وحصر أعداد النازحين في كل دولة، لأن الاعداد المسجلة تختلف عن الأعداد الحقيقية، حتى يتسنى تقديم الدعم لهم وفقاً لإحصائيات وأعداد فعلية.
 
وتشكلت  لجنة للعمل على موضوعين أولهما "جائزة الطبيب العربى" والآخر هو "تشكيل المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب عن الفترة ٢٠١٩-٢٠٢١"،  موضحاً أن الاجتماع ناقش أيضاً استراتيجية التعامل مع المواد المخدرة وتوحيد تعريف تلك المواد على مستوى كافة الدول حتى يتسنى وضع استراتيجية من شأنها سهولة التعامل مع هذا الملف.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مجلس وزراء الصحة العرب يعقد دورته الـ52 فى جنيف الاثنين المقبل

وزراء الصحة العرب يعتمدون مبادرة السيسى "100 مليون صحة" كتجربة ناجحة

وزراء الصحة العرب يقفون دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث محطة مصر

اجتماع بالجامعة العربية للتحضير للدورة الـ51 لمجلس وزراء الصحة العرب

مجلس وزراء الصحة العرب يدعو الدول الأعضاء لدعم القطاع الصحى اليمنى بـ200 ألف دولار.. ويوافق على مقترح مصر بإنشاء معهد التدريب الصحى العربى.. ويقر حظر التدخين بكافة أشكاله فى الأماكن العامة والمغلقة

الصحة العرب

مجلس وزراء الصحة العرب

100 مليون صحة

مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة