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الإثنين، 20 مايو 2019 02:08 م
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تعليم الجيزة تعلن مواعيد ظهور نتائج المرحلة الابتدائية

الإثنين، 20 مايو 2019 02:01 م
تعليم الجيزة تعلن مواعيد ظهور نتائج المرحلة الابتدائية موعد نتيجة ابتدائية الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن إعلان نتائج امتحانات المرحلة الابتدائية لجميع مدارس المحافظة تظهر ابتداء من غد الثلاثاء، حيث إن نتيجة الصف الثانى والثالث الابتدائى ستظهر غدا الثلاثاء، ونتيجة الصف الرابع الابتدائى الخميس.
 
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائى ستظهر الأحد القادم، أما نتيجة الصف الأول الابتدائى ستظهر يوم الخميس نهاية الشهر الجارى.
 
يذكر أن مدارس الجيزة استقبلت امتحانات النقل والتى بدأت 30 أبريل الماضى، وانتهت أمس الخميس 16 مايو المقبل، وكان أخرها امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بدأت امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى عام ورياضى ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى، بالجيزة 11 مايو الماضى واستمرت حتى 16 من نفس الشهر، والصف الاول والثانى الإعدادى عام وصم ومكفوفين ومهنى، بدأت فى يوم 4 مايو وانتهت 9 من نفس الشهر، وامتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد بدأت يوم 7 واستمرت حتى 9 مايو، والصف الثانى الثانوى العام من 4 مايو وحتى 12.
 

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