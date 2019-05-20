تعليم الإسكندرية : أكثر من 80 % من المدارس تؤدي امتحان التابلت إلكترونيا

الاسكندرية جاكلين منير

أكد مصطفى العجمى وكيل مديرية التربية والتعليم، أن 89 مدرسة من إجمالى مدارس المحافظة، والبالغ عددها 109 مدرسة، أدت امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوى العام بالنظام الإلكترونى، وفق المنظومة المطورة في اليوم الثاني للامتحانات، وذلك بعد التمكن من دخول الموقع وأداء الامتحان.

وأشار العجمى فى تصريحات صحفية، إلى أن اليوم مر بهدوء تام، يُذكر أن امتحان اللغة العربية فى الفترة الصباحية أمس، أداه الطلاب ورقيا بعد عدم التمكن من دخول الموقع، في حين أن عددا من المدارس المسائية أدى الامتحان إلكترونيا .

كما أشار العجمى، إلى أن عدد المتقدمين لامتحان الصف الأول الثانوى يقارب 43 ألفا، كما يبذل تعليم الإسكندرية، جهودا مكثفة فى الـ20 مدرسة، التى أدت ورقيا للعمل على عودة السيستم بها خلال ساعات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، ويستعد الطلاب لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، غدا الثلاثاء، الموافق الحادي والعشرين من مايو الجاري .