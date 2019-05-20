تعليم الأقصر: أداء 23 مدرسة لامتحانات الأحياء للصف الأول الثانوى إلكترونيا

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار متابعة سير أعمال امتحانات الصف الأول الثانوي دور مايو 2019، حيث يؤدى الطلاب الامتحان الإلكترونى فى مادة الأحياء نجح الطلاب فى أداء الامتحان إلكترونيا بنسبة 96 % من إجمالى الطلاب المقرر لهم أداء الامتحان إلكترونيا على مستوى مدارس المحافظة.

وأوضح عمران، أن عدد المدارس التى تمكن طلابها من الدخول للمنصة وأداء الامتحان إلكترونيا، بلغ 23 مدرسة من إجمالى 31 مدرسة، تضم لجان امتحانات الصف الأول الثانوى من ضمنها 7 مدارس خارج منظومة الامتحان الإلكترونى، نظرا لوجود مشكلات فى البنية التحتية بهم، وبذلك تكون "مدرسة أصفون" بإسنا هى المدرسة الوحيدة التى لم يتمكن طلابها من الدخول للمنصة وأداء امتحانهم ورقيا.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه أدى الامتحان إلكترونيا 5589 طالبا، وأدى الامتحان ورقيا 1560 طالبا، حيث بدأ الأمتحان، وانتهى فى الموعد المحدد وتقوم المديرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى الإدارات التعليمية، برصد ومتابعة أى مشكلات قد تواجه سير أعمال الامتحانات وانتظامها وفقا لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.