video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 03:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الأقصر: أداء 23 مدرسة لامتحانات الأحياء للصف الأول الثانوى إلكترونيا

الإثنين، 20 مايو 2019 02:12 م
تعليم الأقصر: أداء 23 مدرسة لامتحانات الأحياء للصف الأول الثانوى إلكترونيا امتحانات - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق
أعلن عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار متابعة سير أعمال امتحانات الصف الأول الثانوي دور مايو 2019، حيث يؤدى الطلاب الامتحان الإلكترونى فى مادة الأحياء نجح الطلاب فى أداء الامتحان إلكترونيا بنسبة 96 % من إجمالى الطلاب المقرر لهم أداء الامتحان إلكترونيا على مستوى مدارس المحافظة. 
 
وأوضح عمران، أن عدد المدارس التى تمكن طلابها من الدخول للمنصة وأداء الامتحان إلكترونيا، بلغ 23 مدرسة من إجمالى 31 مدرسة، تضم لجان امتحانات الصف الأول الثانوى من ضمنها 7 مدارس خارج منظومة الامتحان الإلكترونى، نظرا لوجود مشكلات فى البنية التحتية بهم، وبذلك تكون "مدرسة أصفون" بإسنا هى المدرسة الوحيدة التى لم يتمكن طلابها من الدخول للمنصة وأداء امتحانهم ورقيا. 
 
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه أدى الامتحان إلكترونيا 5589 طالبا، وأدى الامتحان ورقيا 1560 طالبا، حيث بدأ الأمتحان، وانتهى فى الموعد المحدد وتقوم المديرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى الإدارات التعليمية، برصد ومتابعة أى مشكلات قد تواجه سير أعمال الامتحانات وانتظامها وفقا لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر. 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تعليم النواب تطالب رئيس مركز تعليم الكبار بتقديم دراسة حول عمله خلال شهرين

وكيل تعليم دمياط : 68% من مدارس دمياط تؤدي امتحان الصف الأول الثانوي إلكترونيا.

تعليم الدقهلية: توزيع درجات الامتحان على الأسئلة المجابة فقط فى حال تعطل التابلت

صور.."تعليم الإسماعيلية:طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان الأحياء بـ"التابلت"

الاقصر

اخبار الاقصر

امتحانات نهاية العام

اخبار مصر

الصف الاول الثانوي

اخبار المحافظات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة