تعليمات حكومية لرؤساء شركات توزيع الكهرباء يرفع نسب التحصيل

كتبت رحمة رمضان

استعرض رؤساء شركات شمال القاهرة وجنوب القاهرة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بحضور رؤساء القطاعات التجارية والفنية وعدد من قيادات القطاع، مستجدات خطط التطوير بهذه الشركات.

وتم خلال الاجتماع استعراض كل شركة من الشركات الأربع للموقف التنفيذى ومعدلات التنفيذ والمستهدف لتنفيذ كل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وكذلك تطوير شبكات التوزيع لرفع مستوى الأداء والالتزام بالجداول الزمية المعدة لذلك، وكذلك المعوقات التى تحول ذلك لمحاولة تجنبها وحلها نهائياً لضمان سرعة وجودة التنفيذ.

وتم أيضاً إستعراض أعمال التطوير على مستوى الشركات الأربع، ونتائج أعمال الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار.

كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل بالنسبة لمؤشرات التحسن فى الخدمة المقدمة للجمهور.

وأكد الاجتماع على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية حيث أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة، وضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها، مع ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة .

وناقش الاجتماع ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما أكد أهمية انتظام عملية التحصيل لإتاحة الإمكانية للشركات للوفاء بإلتزاماتها.

وطالب الاجتماع بضرورة الاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك، مشددا على الاهتمام بخفض الفقد ووضع الآليات الخاصة بذلك.