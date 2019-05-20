تعرف على مدينة ناصر بأسيوط أول مدينة ذكية فى الصعيد

أسيوط ـ محمود عجمي

تعد مدينة ناصر الجديدة بمنطقة الهضبة الغربية بمحافظة أسيوط، أولى مدن الجيل الربع فى صعيد مصر، والتى تخلد ذكرى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، التى أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا كبيرًا بها ووجه بسرعة الانتهاء منها، فى إنشاء مجتمع عمرانى جديد بالهضبة الغربية يساهم فى حل مشاكل الإسكان ويحتوى على مناطق سكنية وصناعية واقتصادية وخدمات إقليمية، لتساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل لأبناء الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

- صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (78) لسنة 2017 بتخصيص مساحة 6006.2 فدان من الاراضي المملوكة للدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في اقامة مجتمع عمراني جديد.

- تقع مدينة غرب اسيوط علي بعد 4كم من مطار اسيوط الدولي.

- المدخل الرئيسي للمدينة على الطريق الصحراوى الغربى وترتبط بالطريق الزراعى من خلال الطريق الرئيسي بطول 22 كم .

- تشمل المرحلة الاولى من المدينة الحى الاول والثاني بمسطح 1600فدان ويتضمن عمل 27000 وحدة سكنية تشمل 7160 وحدة اسكان متوسط خلاف الاسكان المتميز الذى يشمل قطع أراضي , فيلات وعمارات افراد .

- تشمل المرحلة الثانية والثالثة من المدينة 6680 وحدة اسكان اجتماعي.

- إجمالي عدد الوحدات المتوقع عملها بالمدينة 90000 وحدة سكنية .

- منطقة خدمات تعليمية وترفيهية ودينية وصحية .

- منطقة صناعية تضم صناعات صغيرة ومتوسطة وتقع فى اقصى جنوب المدينة .

- منطقة لوجستية تقع فى الجزء الشمالى من المدينة وتقدر مساحتها فى حدود 1500 فدان وتحتوى على :-

- مدينة طبية مقامة على 37 فدان .

- جامعة تكنولوجية حديثة بمساحة 185 فدان .

- مدينة رياضية أولمبية بمساحة 140 فدان .

- منطقة خدمات تجارية وحكومية وخدمات ادارية ومنطقة مولات .

- تم تخصيص مساحة 10 آلاف متر مربع بموقع مساحة الأرض بمدينة ناصر من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء كاتدرائية للأقباط الأرثوذكس

- المسافة بين مدينة أسيوط ( كوبري الواسطي) و مدينة ناصر أعلي الهضبة 12 كيلو متر حوالي 15 دقيقة بالسيارة حيث ان محور و طريق الهضبة هو طريق سريع حر بدون اي تقاطعات او مناطق سكنية.

- يختصر محور و طريق الهضبة المسافة بين مدينة أسيوط و مطار أسيوط الدولي الي النصف تقريبا.

- حجم الاستثمارات بمدينة ناصر الجديدة حوالى 3.5 مليار جنيه تتضمن 3 مشاريع أساسية وهى "الإسكان والبنية التحتية والطرق".

- المشروع الأول "الإسكان" ويجرى العمل على تنفيذ 60 عمارة سكن مصر بإجمالى عدد 1440 وحدة سكنية ومساحة الوحدة 115م2 كاملة التشطيب.

- كما يتم تنفيذ 66 عمارة إسكان اجتماعى تحتوى على 1584 وحدة سكنية، ومساحة الوحدة 90 م2 كاملة التشطيب.

- بلغت حجم الاستثمار فيها 765 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ بالإسكان الاجتماعى 75% ونسبة التنفيذ بسكن مصر 85% لتستعد المدينة لاستقبال أول أسرة للإقامة بها فى يونيو من عام 2020.

- المشروع الثانى تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمنطقة غرب أسيوط، طبقا لأمر الإسناد بقيمة مليار و800 مليون جنيه، ويشتمل على إنشاء محطة مياه شرب عملاقة على مساحة 32 فدانًا، وسعة 125 ألف متر مكعب يومى لضخ المياه من النيل مباشرة وإنشاء محطة الصرف الصحى.

- المشروع الثالث لمدينة ناصر الجديدة وهو إنشاء طريق محور هضبة أسيوط بطول 22.6 كيلو مترا، هو طريق يخدم حركة التنقل بين المدينة ومدينة أسيوط ويربط بين الطريقين الصحراوى الغربى بالشرقى، بتكلفة تقدر بـ 1.2 مليار جنيه.