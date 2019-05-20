تعرف على عادات وتقاليد بدو جنوب سيناء فى شهر رمضان.. صور

جنوب سيناء فايزة مرسال

للبدو فى محافظة جنوب سيناء عادات وتقاليد مختلفة خلال شهر رمضان المبارك، كما أن كثيراً من البدو فى المدن والقرى والوديان البعيدة عن العمران مازالوا يتمسكون بهذه العادات والتقاليد والتى تظهر روح التكافل والتكافل بين أبناء القبيلة الواحدة.

يقول أحمد عليان من قبيلة المزينة أنه فى بداية شهر رمضان يتجمع أفراد القبيلة فى الدواوين والمقاعد لتناول الإفطار ولا يبقى فى المنزل سوى السيدات والفتيات والشيوخ كبار السن.

ويقول محمد جمعة من قبيلة الجررشة باودى فيران كل فرد من أفراد القبيلة يحرص طوال رمضان على إحضار إفطاره ويضع كل منهم الأطباق التى أحضرها على مائدة كبيرة حتى يتناول الغنى والفقير طعام سويا، مضيفا عند أذان المغرب يقومون للصلاة بعد توزيع التمر والمياه والعصائر ثم يقبلون على المائدة فيأكل كل فرد من جميع الأطباق الموجودة دون فرق.

ويضيف يبدأ تجهيز الإفطار عقب صلاة العصر فيتوافد جميع رجال وشباب القبيلة ويصطحبون معهم أطفالهم لتعويدهم على العادات والتقاليد السائدة ثم يتم التجهيز للإفطار والشاى والقهوة حتى يحين موعد أذان المغرب، موضحا أن ومعظم طعام البدو فى رمضان يكون من الفطائر المصنوعة من الدقيق والسمن إضافة شوربة القمح والفتة وفوقها الأرز واللحم ولا يؤكلون السمك فى رمضان إلا قليلا.

وأشار إلى أنه يجلس كل فرد فى أقل مساحة ممكنة حتى يكون هناك متسع لآخرين ويتم تناول الطعام باليد اليمنى وبدون استخدام ملاعق سوى للضيوف فقط، وأن يتناول كل فرد الطعام من الجهة المقابلة ولا يتعدى على باقى الجهات.

وتقول حميدة موسى من طور سيناء، إنه فى الماضى كان يجتمع كل البنات والسيدات المتزوجات فى بيت الجدة ويبدأ تجهيز الافطار وكانت الجدة أم الزوج تجلس وحولها الأحفاد من الفتيات، حيث كان الإفطار الأول التمر باللبن ثم الشوربة ونصلى بعد ذلك صلاة المغرب ثم صلاة الترويح جماعة ثم بعد ذلك نأكل جميع الأطعمة المعدة.







