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تعرف على طرق التواصل مع فريق أطفال بلا مأوى لإنقاذ المشردين من الشوارع

الإثنين، 20 مايو 2019 03:00 ص
تعرف على طرق التواصل مع فريق أطفال بلا مأوى لإنقاذ المشردين من الشوارع فريق بلا مأوى
كتب مدحت وهبة
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يواصل فرق اطفال بلامأوى بمديريات التضامن الاجتماعى بمختلف المحافظات، بالسويس إنقاذ المشردين فى الشوارع ونقلهم الى دور رعاية سواء كانو كبار سن أوأطفال.

 اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية التواصل مع فريق أطفال بلا مأوى لإنقاذ المشردين فى نقاط محددة .

1- يتم التواصل مع الخط الساخن للإبلاغ عن أى حالة مشرد بلا مأوى سواء كبار سن أو أطفال " 16349"

2- كما يتم استقبال البلاغات على رقم 01095368111 .

3- كذلك استقبال الرسائل على صفحة الوزارة بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.

4-يتم إتخاذ مايلزم نحو نقلهم الى دور رعاية وإعداد دراسة حالة لهم حتى يتم دمجهم فى المجتمع على الوجه الأكمل وتقديم الخدمات الصحية

5- يتم تنفيذ برنامح متكامل للحد من ظاهرة اطفال بلامأوى فى 14 محافظة ومن خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع والميادين من اجل انقاذ الاطفال والكبار بلامأوي


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فريق أطفال بلامأوى بالسويس ينقذ مشردا وينقله لدار رعاية

فريق أطفال بلا مأوى

إنقاذ المشردين بالشوارع

طرق التواصل مع أطفال بلا مأوى

نقل المشردين لدور رعاية

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