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تعرف على الإجراءات المتبعة لشحن جثمان متوفى فى الخارج إلى مسقط رأسه

الإثنين، 20 مايو 2019 07:05 ص
تعرف على الإجراءات المتبعة لشحن جثمان متوفى فى الخارج إلى مسقط رأسه وصول جثمان إلى مطار القاهرة - ارشيفية
كتب هانى عثمان
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هناك إجراءات متبعة لنقل أو شحن جثمان المتوفى خارج البلاد ، وحرص اليوم السابع على تسليط الضوء على أهم الخطوات المطلوبة حتى يصل الجثمان إلى أرض الوطن، واستلامه من قبل أفراد أسرته.

 

1- اشراف ممثل عن السفارة بالدولة المتوفى على أرضها الشخص، على مراسم تحضير الجثمان، وذلك فى حضور مندوب الحجر الصحى للدولة التى حدثت الوفاة على أرضها.

2- تسليم مندوب الشركة الشاحنة للجثمان، كافة المستندات المتعلقة بعملية الشحن والمطلوبة من قبل الجهات المختصة بالمطارات.

 3- تسليم بوليصة الشحن لمندوب السفارة أو القنصلية، وإخطار وزارة الخارجية التى تقوم بدورها بإخطار أسرة المتوفى بميعاد وصول الجثمان.

4- وضع الجثمان فى تابوت مبطن بالرصاص أو الزنك ومحكم الإغلاق ويغطى لحجب رؤية ما بداخله.

5- استخراج شهادة"NOC"، والتى تُعرف ب( شهادة عدم رفض) من السفارة فى بلد الوصول. 

6- تسجيل وتأكيد جميع المطارات التي ستمر عليها الجثة (الترانزيت) وشركات الطيران الناقلة للجثة، فى حال تم تغيير شركة الطيران، ويتم وضع الجثمان مع الحقائب ببطن الطائرة. 

7- وجود شهادة وفاة صادرة من السُلُطات المختصة مصحوبة مع الجثمان.

 

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