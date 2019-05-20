تعرف على الإجراءات المتبعة لشحن جثمان متوفى فى الخارج إلى مسقط رأسه

1- اشراف ممثل عن السفارة بالدولة المتوفى على أرضها الشخص، على مراسم تحضير الجثمان، وذلك فى حضور مندوب الحجر الصحى للدولة التى حدثت الوفاة على أرضها.

2- تسليم مندوب الشركة الشاحنة للجثمان، كافة المستندات المتعلقة بعملية الشحن والمطلوبة من قبل الجهات المختصة بالمطارات.

3- تسليم بوليصة الشحن لمندوب السفارة أو القنصلية، وإخطار وزارة الخارجية التى تقوم بدورها بإخطار أسرة المتوفى بميعاد وصول الجثمان.

4- وضع الجثمان فى تابوت مبطن بالرصاص أو الزنك ومحكم الإغلاق ويغطى لحجب رؤية ما بداخله.

5- استخراج شهادة"NOC"، والتى تُعرف ب( شهادة عدم رفض) من السفارة فى بلد الوصول.



6- تسجيل وتأكيد جميع المطارات التي ستمر عليها الجثة (الترانزيت) وشركات الطيران الناقلة للجثة، فى حال تم تغيير شركة الطيران، ويتم وضع الجثمان مع الحقائب ببطن الطائرة.



7- وجود شهادة وفاة صادرة من السُلُطات المختصة مصحوبة مع الجثمان.