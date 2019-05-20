video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تطوير محيط استادات القاهرة والسلام والسكة الحديد.. تعرف على التفاصيل

الإثنين، 20 مايو 2019 02:00 م
تطوير محيط استادات القاهرة والسلام والسكة الحديد.. تعرف على التفاصيل أعمال تطوير بمحيط استاد القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
تجرى محافظة القاهرة عدة أعمال لتطوير محيط الاستادات التى ستشهد إقامة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وعلى رأسها استاد القاهرة، المقرر تنظيمها الشهر القادم.
 

ويرصد اليوم السابع أهم الأعمال التى تتم بمحيط استادات القاهرة والسلام والسكة الحديد.

1. رفع كفاءة شارع ماهر أباظة وشارع مصر للسياحة بمحيط استاد السكة الحديد بالكامل.

2. تطوير عدة محاور مرورية بمحيط استاد القاهرة.
3. تطوير محاور ممدوح سالم ويوسف عباس والاستاد البحرى وشارع البولينج وطريق الباب الغربى.
4. إنشاء محور مرورى جديد يربط بين يوسف عباس وطريق النصر.
5. تطوير أسوار الاستادات وإنشاء جداريات رياضية عليها.
6. إنشاء دورات مياه بمحيط الاستادات لخدمة الجماهير.
7. إنشاء وحدات ثابتة ومتحركة لتوفير المشروبات والوجبات الخفيفة للجماهير.
8. إعادة رصف الشوارع وتوحيد الأرصفة وطلاء البردورات.
9. رفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع وإعادة طلاء الأعمدة.
10. تكثيف زراعة الأشجار والزهور والارتقاء بالمسطحات الخضراء والجزر الوسطى.
11. طلاء واجهات العقارات المطلة على الاستادات.
12. طلاء الأسوار لإزالة التشوهات والإعلانات من عليها.
 
5201920122313780-تطوير-مدخل-بوابة-استاد-القاهرة
تطوير مدخل بوابة استاد القاهرة

5201920122313782-دورات-مياه-بمحيط-استاد-القاهرة
دورات مياه بمحيط استاد القاهرة

5201920122313783-60132489_2059756024135754_1578684189639704576_n
 
5201920122313784-تطوير-الشوارع
تطوير الشوارع

5201920122313786-دهان-العقارات
دهان العقارات

5201920122313790-تطوير-الحدائق
تطوير الحدائق

5201920122313794-دهان-العقارات-بلون-موحد
دهان العقارات لون  موحد

5201920122313798-انشاء-حدائق-جديدة
انشاء حدائق جديدة

5201920122313803-تطوير-الشوارع-وتوسعتها
تطوير الشوارع وتوسعتها

5201920122313806-أعمال-التطوير
أعمال التطوير

5201920122313810-تطوير-مدخل-بوابة-الاستاد
تطوير مدخل بوابة الاستاد

5201920122313814-أعمال-التطوير-بمحيط-الاستادات
أعمال التطوير بمحيط الاستادات

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فتح شارع صالة البولينج واستمرار تطوير مدينة نصر استعدادًا لبطولة أفريقيا

صور.. انتهاء 80% من أعمال تطوير محيط استادى القاهرة والسلام استعدادا لبطولة أفريقيا.. إنشاء حدائق جديدة ورصف الطرق وتجديد الإنارة ودهان العقارات المحيطة وشارع جديد لمنع التكدس المرورى.. وإنجاز المهمة 15 مايو

انتهاء 80% من أعمال تطوير محيط استادى القاهرة والسلام استعدادا لبطولة أفريقيا

أسعار تذاكر المباريات فى البطولات القارية.. الكان الأفريقية بمصر الأرخص وكوبا أمريكا الأعلي سعراً.. مباريات صلاح بدورى أبطال أوروبا تساوى 11 مباراة للفراعنة في بطولة أفريقيا

القاهرة تقرر دهان العقارات المحيطة باستاد السلام استعدادا لبطولة أفريقيا

القاهرة

بطولة افريقيا

استاد القاهرة

استاد السلام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة