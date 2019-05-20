تطوير محيط استادات القاهرة والسلام والسكة الحديد.. تعرف على التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تجرى محافظة القاهرة عدة أعمال لتطوير محيط الاستادات التى ستشهد إقامة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وعلى رأسها استاد القاهرة، المقرر تنظيمها الشهر القادم.

ويرصد اليوم السابع أهم الأعمال التى تتم بمحيط استادات القاهرة والسلام والسكة الحديد. 1. رفع كفاءة شارع ماهر أباظة وشارع مصر للسياحة بمحيط استاد السكة الحديد بالكامل.

2. تطوير عدة محاور مرورية بمحيط استاد القاهرة.

3. تطوير محاور ممدوح سالم ويوسف عباس والاستاد البحرى وشارع البولينج وطريق الباب الغربى.

4. إنشاء محور مرورى جديد يربط بين يوسف عباس وطريق النصر.

5. تطوير أسوار الاستادات وإنشاء جداريات رياضية عليها.

6. إنشاء دورات مياه بمحيط الاستادات لخدمة الجماهير.

7. إنشاء وحدات ثابتة ومتحركة لتوفير المشروبات والوجبات الخفيفة للجماهير.

8. إعادة رصف الشوارع وتوحيد الأرصفة وطلاء البردورات.

9. رفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع وإعادة طلاء الأعمدة.

10. تكثيف زراعة الأشجار والزهور والارتقاء بالمسطحات الخضراء والجزر الوسطى.

11. طلاء واجهات العقارات المطلة على الاستادات.

12. طلاء الأسوار لإزالة التشوهات والإعلانات من عليها.