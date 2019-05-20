"تسنيم": إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم "المنخفض" 4 أضعاف

كتب محمد جمال

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم الإثنين، بأن طهران رفعت حجم انتاجها من اليورانيوم المنخفض التخصيب 4 أضعاف.

وفى وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث بإسم لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى مجلس الشورى الإسلامى على نجفي، عن عقد الاجتماع الثانى لهذه اللجنة مع سفراء الدول الأوروبية الأسبوع المقبل حول الاتفاق النووي.

وأشار على نجفى فى تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، إلى أنه من المقرر أن يشارك فى هذا الاجتماع سفراء الدول الأوروبية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وسفراء باقى الدول.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم خلال هذا الاجتماع الذى سيحضره أيضا رئيس وجميع أعضاء لجنة الأمن القومى فى البرلمان، تبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالاتفاق النووى والمنطقة وقرار إيران الأخير بشأن مهلة الستين يوما التى أعطيت للأوروبيين.

ونوه المتحدث باسم لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى مجلس الشورى إلى أنه لم يحدد تاريخ دقيق لعقد الاجتماع ولكن من المؤكد أنه سيعقد الأسبوع المقبل.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومى قد أكد فى بيان يوم 8 مايو، مخاطبا الدول الأعضاء فى الاتفاق النووى، أن إيران ستوقف منذ تاريخ 8 مايو بعض إجراءاتها فى الاتفاق النووى.

وأوضح البيان أن طهران لا تعتبر نفسها حاليا ملتزمة بمراعاة القيود المتعلقة بالاحتفاظ باحتياطى اليورانيوم المخصب واحتياطى الماء الثقيل.