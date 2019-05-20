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تركيب مطبات شوكية بشوارع وميادين أسيوط لمنع السير عكس الاتجاه .. صور

الإثنين، 20 مايو 2019 12:47 م
تركيب مطبات شوكية بشوارع وميادين أسيوط لمنع السير عكس الاتجاه .. صور مطبات شوكية بشوارع أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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قال العميد أشرف مرسى مدير إدارة مرور أسيوط، إنه تم تركيب مطبات "عكس الاتجاه" والمصممة من أسنة الحديد لخرق إطارات السيارات المخالفة فى حالة تخطيها عكس الاتجاه فى عدد من شوارع مدينة أسيوط.

وأضاف مدير إدارة مرور أسيوط، أنه تم وضع المطبات فى (مدخل منطقة الوليدية عند ميدان أسماء الله الحسنى، وعند تقاطع شارع الرشيدى مع الجمهورية، وشارع محمد نجيب سرى مع الجمهورية، وأعلى جسم نفق السلام)، لافتاً إلى وضع علامات تحذيرية لوحات إرشادية بتلك الشوارع لتهدئة السرعات وعدم السير عكس الاتجاه حتى لا تتعرض المركبة للتلف، مؤكداً أنه سوف يتم تعميم هذه المطبات فى معظم شوارع أسيوط ذات الاتجاه الواحد لمنع سير السيارات عكس الاتجاه حفاظًا على أراوح المواطنين.

من جانبه، أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن الاستمرار فى العمل على تطوير المنظومة المرورية لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية ومنع التكدس بشوارع وميادين المحافظة، موضحاً أنه تم تركيب مطبات شوكية بعدد من شوارع مدينة أسيوط لمنع السير عكس الاتجاه والحد من الحوادث المتكررة منوهاً عن تعميم تلك التجربة على مراحل بباقى الشوارع خاصة ذات الاتجاه الواحد وذلك بناء على خطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى واهتمامه بمحافظات الصعيد.

وأشار المحافظ إلى أن القطاع المرورى يعد أحد القطاعات الهامة التى يتعامل معها المواطنين بشكل مستمر، مشدداً على مواصلة شن الحملات الرقابية لضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وتطبيق عقوبات رادعة على كل من يخالف القانون.

 

مطبات شوكية بشوارع أسيوط (1)
مطبات شوكية بشوارع أسيوط 

 

مطبات شوكية بشوارع أسيوط (2)
مطبات شوكية بشوارع أسيوط 

 

مطبات شوكية بشوارع أسيوط (3)
مطبات شوكية بشوارع أسيوط 

 


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