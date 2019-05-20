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الإثنين، 20 مايو 2019 07:11 م
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تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام بختام التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى

الإثنين، 20 مايو 2019 05:31 م
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام بختام التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى بورصة السعودية _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بنسبة 0.66% خاسرا عدد 56.29 نقطة ليغلق عند مستوى 8468.93 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 0.59% رابحا عدد 20.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3418.20 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 125.4 مليون سهم بقيمة 3.99 مليار ريال، وارتفعت أسهم 35 شركة، فيما تراجعت 143 شركة. 

وتراجع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.92%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.50%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.73%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.25%، ثم تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.16%.


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