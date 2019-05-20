تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها الخدمات المالية والبنوك.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.69% خاسرا عدد 38.680 نقطة ليصل إلى مستوى 5537.31 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% خاسراً عدد 36.630 نقطة ليصل إلى مستوى 5968.97 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.02% خاسراً عدد 48.260 نقطة ليصل إلى مستوى 4701.62 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 33.97 مليون سهم بقيمة 10.5 مليون دينار كويتى عبر 2484 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%.

وجاء سهم قيوين على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 20.78%، تليه مراكز بنسبة 7.31%، ثم المشتركة بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم "اكتتاب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.41% ثم عقارية بنسبة 11.91%، ثم رمال بنسبة 11.90%