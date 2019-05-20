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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 20 مايو 2019 10:39 ص
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14%،  ليصل إلى مستوى 13501 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2019 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 16652 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 600 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1524 نقطة.


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