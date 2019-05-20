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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات محلية

الإثنين، 20 مايو 2019 01:59 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات محلية البورصة المصرية _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 7.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.792 مليار جنيه.

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 73 مليون ورقة مالية بقيمة 415 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.2 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.94% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.24%، والعرب على 7.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.41%.

 

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 7.3 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 909 ألف جنيه، 71 ألف جنيه، 9.2 مليون جنيه، 16.2 مليون جنيه، على التوالى.

 

 وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة  1.05% ليغلق عند مستوى 13379 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 1991 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 16531 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 599 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1518 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 456 نقطة.

وارتفعت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 97 شركات، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

 

 


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