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الإثنين، 20 مايو 2019 02:39 م
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تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

الإثنين، 20 مايو 2019 01:56 م
تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.16% خاسرا عدد 2.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1396.46 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 1.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 169.6 ألف دينار  بحرينى.

 

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 20.96%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.25%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 4.70%، مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 5.21%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.39%، مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.61%.


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