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الإثنين، 20 مايو 2019 01:00 م
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% بمنتصف التعاملات

الإثنين، 20 مايو 2019 12:34 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% بمنتصف التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 13378 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 1995 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 16541 نقطة.
 
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 599 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 1519 نقطة. .
 
 
 
 
 
 

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