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تحقيقات انقلاب "ميكروباص أطفيح": انفجار الإطارات أدى لاختلال عجلة القيادة

الإثنين، 20 مايو 2019 01:00 ص
تحقيقات انقلاب "ميكروباص أطفيح": انفجار الإطارات أدى لاختلال عجلة القيادة انقلاب سيارة- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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كشفت التحقيقات الأولية، التى أجرتها النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل حادث انقلاب سيارة "ميكروباص"، فى الطريق الصحراوى، بمركز أطفيح بجنوب الجيزة، حيث تبين أن الحادث وقع نتيجة انفجار فى إحدى الإطارات الخاصة بالسيارة، مما أسفر عن اختلال عجلة القيادة من يد السائق، ومن ثم انقلابه.

وتسلمت أسر الضحايا جثامين ذويهم، والذين ارتفع عددهم لـ11شخص، بعدما صرحت النيابة بدفنهم، بناء على التحريات التى أشارت إلى عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المصابين الذين استقرت حالتهم الصحية، وتسلمت تقرير طبي وافً عن حالة كل مصاب من المصابين الـ9 فى الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الصحراوى الشرقى، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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ميكروباص اطفيح

انقلاب ميكروباص

الطريق الصحراوى

مركز اطفيح

انقلاب سيارة

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