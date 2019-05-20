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تحرير 904 مخالفات مرورية وفحص 27 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 20 مايو 2019 11:01 ص
تحرير 904 مخالفات مرورية وفحص 27 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 904 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10مزارع دائرة مركز السادات، وفحص 27 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

 


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