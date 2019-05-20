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تحريات لكشف غموض مقتل طبيب خنقا بالجيزة

الإثنين، 20 مايو 2019 10:25 م
تحريات لكشف غموض مقتل طبيب خنقا بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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يجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لكشف غموض مقتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية بمنطقة فيصل، وكشفت المعاينة والتحريات أن المجنى عليه تعرض للسرقة، حيث تم قتله خنقا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنطقة فيصل.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طبيب يحمل جنسية دولة عربية، وكشفت مناظرة الجثة أن الضحية تعرض للخنق، وتبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة، وأن السرقة هى الدافع وراء ارتكاب الجريمة. 

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة لكشف غموض الحادث، وباشرت النيابة التحقيق. 

 

 


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