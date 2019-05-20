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تجديد حبس أنس البلتاجى وشقيق معتز مطر وآخرين بالانضمام لجماعة إرهابية

الإثنين، 20 مايو 2019 11:54 ص
تجديد حبس أنس البلتاجى وشقيق معتز مطر وآخرين بالانضمام لجماعة إرهابية أنس البلتاجى ـ أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، تجديد  حبس أنس محمد البلتاجى ، ومعاذ شقيق الهارب معتز مطر وآخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، اتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، في القضية رقم 640 لسنة 2018.

 

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.


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