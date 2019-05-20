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الإثنين، 20 مايو 2019 02:38 م
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تباين مؤشرات بورصة الكويت فى ختام التعاملات وسط هبوط 9 قطاعات

الإثنين، 20 مايو 2019 02:04 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت فى ختام التعاملات وسط هبوط 9 قطاعات بورصة الكويت - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت فى ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول، وشهدت سوق المال تراجع تسعة قطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% خاسرا 15.15 نقطة ليغلق عند 5560.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% رابحا 2.47 نقطة ليغلق عند 6007.31 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.1% خاسرا 52.2 نقطة ليغلق عند 4697.68 نقطة.

وجرى التداول خلال جلسة اليوم على 76.1 مليون سهم، بقيمة 22.2 مليون دينار كويتى، من خلال 5 آلاف و296 صفقة. بينما تراجعت 9 قطاعات فى بورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.60%، وقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.33%، وقطاع التأمين بنسبة 0.30%.

وجاء سهم قيوين على رأس القائمة الخضراء المُدرجة فى البورصة بنمو نسبته 20.78%، تليه السورية بنسبة 16.67%، ثم مراكز بنسبة 9.59%، فيما تصدّر سهم "رمال" القائمة الحمراء بانخفاض 19.94%، ثم اكتتاب بنسبة 12.85%، ثم كامكو بنسبة 10%.

 


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