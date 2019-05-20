تأييد إخلاء سبيل 17 متهما بـ 3 قضايا إرهابية بتدابير احترازية

كتبت أمنية الموجى

رفضت محكمة جنايات القاهرة، استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل 17 متهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة تأسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وقررت تأييد القرار السابق بإخلاء سبيل المتهمين بتدابير إحتراذية.

ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية 598 لسنة 2016 ، والقضية رقم 553 لسنة 2018، والقضية رقم 474 لسنة 2017، وحصر أمن دولة عليا، اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة للمتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، بقصد تكدير السلم العام، وذلك فى إطار تحقيق أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة ومؤسّساتها.