تأخر إقلاع 3 رحلات جوية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الإثنين، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية، متجهين إلى عدة مدن بالمملكة العربية السعودية، وذلك بسبب ظروف التشغيل، وارتفاع كثافة التشغيل بالمطارات هناك، بالتزامن مع موسم العمرة.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط السعودية رقم 306 المتجهة إلى مدينة جدة، ورحلة طيران فلاي ناس رقم 871 المتجة إلى مدينة أبها السعودية، بالإضافة إلى تأخر رحلة طيران نسما رقم 170 المتجهة أيضا إلى جدة، بسبب أعمال الصيانة وظروف تشغيل الرحلات.

وأكدت المصادر، أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بصورة طبيعية دون أي تأخيرات أو مؤثرات خارجية وفقا لجداول التشغيل.