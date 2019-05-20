video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بلومبرج: سان فرانسيسكو تتصدر المدن ذات الرواتب الأعلى فى العالم

الإثنين، 20 مايو 2019 08:04 م
بلومبرج: سان فرانسيسكو تتصدر المدن ذات الرواتب الأعلى فى العالم تقرير بلومبرج
كتب محمد جمال
إضافة تعليق
تمكنت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية من إزاحة مدينة زيوريخ السويسرية عن صدارة قائمة المدن التى يحصل فيها العاملون على الرواتب الأعلى فى العالم.
 
فبحسب إحصائية لـ"دوتشيه بنك" نشرتها شبكة بلومبيرج الأمريكية فإن النمو السريع لقطاع التكنولوجيا، أدى الى ارتفاع الرواتب فى سان فرانسيسكو مقارنة بالمدن والعواصم الأخرى.
 
بينما احتلت زيوريخ المرتبة الثانية وحلت نيويورك فى المرتبة الثالثة، وضمت قائمة الدول العشر كلا من بوسطن، شيكاغو، سيدني، أوسلو، كوبنهاجن، ملبورن، لندن.
 
ووفقا للدراسة التى نشرها "بلومبرج" الأمريكى فإن متوسط الرواتب فى سان فرانسيسكو بما فى ذلك الضرائب، يصل لحوالى 6.5 ألف دولار، بينما يصل فى زيوريخ إلى وفى نيويورك حوالي4.6 ألف دولار.
 
57de08e8-bf35-4bb9-9e75-7091aab49808

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

بلومبرج الأمريكية تشيد بخطة السعودية لتوفير إقامة دائمة لبعض الأجانب

بلومبرج: الليرة التركية تهبط إلى مستوى خطير أمام الدولار

وزيرة الاستثمار لـ "بلومبرج": سياسات الدولة تساعد فى تحسين بيئة الأعمال

بلومبرج: المستثمر الأمريكى مارشال سكوتر يعود لمصر للاستفادة من التحرير الاقتصادى

بلومبرج: أردوغان وحزبه محاصران فى سباقات انتخابية حامية بكبرى المدن

سان فرانسيسكو

نيويورك

لندن

شيكاغو

أخبار العالم اليوم

الرواتب العالمية

متوسط راتب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة