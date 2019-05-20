بلومبرج: سان فرانسيسكو تتصدر المدن ذات الرواتب الأعلى فى العالم

كتب محمد جمال

تمكنت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية من إزاحة مدينة زيوريخ السويسرية عن صدارة قائمة المدن التى يحصل فيها العاملون على الرواتب الأعلى فى العالم.

فبحسب إحصائية لـ"دوتشيه بنك" نشرتها شبكة بلومبيرج الأمريكية فإن النمو السريع لقطاع التكنولوجيا، أدى الى ارتفاع الرواتب فى سان فرانسيسكو مقارنة بالمدن والعواصم الأخرى.

بينما احتلت زيوريخ المرتبة الثانية وحلت نيويورك فى المرتبة الثالثة، وضمت قائمة الدول العشر كلا من بوسطن، شيكاغو، سيدني، أوسلو، كوبنهاجن، ملبورن، لندن.

ووفقا للدراسة التى نشرها "بلومبرج" الأمريكى فإن متوسط الرواتب فى سان فرانسيسكو بما فى ذلك الضرائب، يصل لحوالى 6.5 ألف دولار، بينما يصل فى زيوريخ إلى وفى نيويورك حوالي4.6 ألف دولار.