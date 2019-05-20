بعد قليل..الحكم على 7 متهمين بتشكيل جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، حكمها على 7 متهمين، بتشكيل جماعة إجرامية مارست الاتجار فى الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس.

‪تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد الجندى، وعلى مختار .

‎‪وكشفت تحقيقات أحمد أبو الليل مدير نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، عن أن المتهمين "عبد الرحمن ع" وشهرته "الطليانى"، 20 سنة، مبيض محارة، و"عبد الله ر"نجار و"طارق .أ"، وشهرته "كشرى" 19سنة، "عايدة .إ"وشهرتها "أم جنا" 23 سنة عاملةن و"شعبان.م"عامل، و"ياسر.م" فني صيانة، و"محمود ي"وشهرته "أبو جنا" هارب كونوا فى غضون 2016 بمنطقة عين شمس جماعة إجرامية منظمة يقوم على إدارتها شخص توفى.

وتستغل حالة الضعف والحاجة للمال لدى بعض المواطنين، وتستأصل أعضائهم البشرية، وتبيعها لمن يدفع المال وترتب على ذلك إصابة المواطنين"عماد .ح" و"بدر .م"و"طفل" بعاهة مستديمة .