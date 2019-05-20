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بعد البيض والطماطم.. الميلك شايك أحدث طرق الاحتجاج ضد السياسيين فى بريطانيا

الإثنين، 20 مايو 2019 04:33 م
بعد البيض والطماطم.. الميلك شايك أحدث طرق الاحتجاج ضد السياسيين فى بريطانيا نايجل فاراج
كتبت رباب فتحى
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فشلت محاولات الشرطة البريطانية فى منع تعرض رئيس حزب "بريكست" المثير للجدل نايجل فاراج، من الاستهداف بأكواب "الميلك شايك" أو مخفوق اللبن، فبعد أيام من منعها بيع المشروب بالقرب من تجمع حاشد لحزب "بريكست"، نجح شخص فى استهداف رئيس الحزب نايجل فاراج، وألقى عليه "الميلك شيك" أثناء سيره فى نيوكاسل.

 

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن زعيم حزب "بريكست" اقتيد بعيدا حيث تم جر شخص من قبل ضابط دعم مجتمع الشرطة.

 

وفي مقطع فيديو يتم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع صوت المحتج وهو يهتف "فاشية!" ، بينما يسير فاراج. وقال زعيم الحزب لحراس الأمن خاصته "كيف لم توقفوا ذلك؟"

 

وألقى العقل المدبر لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورئيس حزب استقلال بريطانيا السابق، خطابًا قصيرًا فى النصب التذكارى للمدينة كجزء من جولة فى البلاد قبل الانتخابات الأوروبية يوم الخميس.

 

وأوضحت الصحيفة أن تومى روبنسون، الناشط اليمينى وعضو حزب استقلال بريطانيا السابق، تعرض للهجوم بالـ"ميلك شيك" كذلك هو وزميله كارل بنيامين فى الأيام الأخيرة.


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