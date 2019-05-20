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بشار الأسد يفتتح مركز الشام الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف

الإثنين، 20 مايو 2019 07:34 م
بشار الأسد يفتتح مركز الشام الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف بشار الأسد خلال افتتاح المركز
كتب محمد جمال ووكالات
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افتتح الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الإثنين، مركز الشام الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف التابع لوزارة الأوقاف.

ويضم المركز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية ،  عددا من الأقسام بينها "المعهد الوطني لتأهيل الأئمة والخطباء في كافة محافظات القطر"، و"المعهد الدولي للعلوم الشرعية والعربية للراغبين في الحصول على العلوم الشرعية من علماء بلاد الشام الوسطية"، و"قسم رصد الأفكار المتطرفة والفتاوى التكفيرية عبر شبكة الإنترنت وكيفية تحليلها ومعالجتها"، و"قسم مكافحة الفكر المتطرف ومركز البحث العلمي".

كما يتضمن مكتبة وعددا من قاعات المحاضرات التي سيتم فيها تدريب وتأهيل رواد المركز وفق منهج علماء الشام الوسطي المعتدل ، وبحسب الوكالة  أن بشار الأسد ألقى كلمة أمام حشد من علماء دمشق الذين حضروا الافتتاح.

 


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