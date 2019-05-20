video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بسبب 50 ألف جنيه.. صاحب كافتيريا يقتل مالك معرض أجهزة كهربائية بطوخ

الإثنين، 20 مايو 2019 04:23 م
بسبب 50 ألف جنيه.. صاحب كافتيريا يقتل مالك معرض أجهزة كهربائية بطوخ جثة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

شهدت قرية ميت كنانة بطوخ جريمة بشعة، حيث تعدى صاحب كافتيريا على تاجر بالضرب أدى إلى مصرعه فى الحال، وذلك لقيام الأول باقتراض مبلغ مالى 50 ألف جنيه منه، ولدى مطالبته برد المبلغ تعدى عليه مما أدى إلى مصرعه، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة المدعو "محمد م.ع" 59 سنة تاجر أجهزة كهربائية داخل سيارة نصف نقل بمنطقة مهجورة فى الجبل بقرية ميت كنانة دائرة المركز.

 

وبالفحص تبين للواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبى الواقعة "أشرف ا.ع" صاحب كافتيريا بقرية ميت كنانة، تم ضبط المتهم.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيامه بالتحصل على مبلغ مالى 50 ألف جنيه من المجنى عليه ولدى مطالبته برد المبلغ عقد العزم والنية على التخلص منه، وقام باستدراج المجنى عليه إلى مقر الكافتيريا وقام بضربه على رأسه بعصا خشبية أدى إلى مصرعه فى الحال، وقام بنقل الجثة داخل سيارة متهالكة فى منطقة الجبل المجهورة لإخفاء الواقعة، تحرر على ذلك المحضر، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ضبط مُدرسة اقتحمت صيدلية بغرض السرقة فى طوخ بالقليوبية

التفاصيل الكاملة لزوج ذبح زوجته وشقيقه لاتهامهما له بسوء السلوك فى طوخ

بسب الثأر.. ربة منزل تقتل سائق بمعاونة شخصين وتلقى بجثته برشاح طوخ

إحالة 3 أخصائيات ومعلمة بمدرسة فى طوخ للمحاكمة بسبب تجريد طالبة من ملابسها

جريمة قتل

طوخ

حوادث

حادث قتل بالدقهلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة